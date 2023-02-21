Панарина Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина Евдокия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1903 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Панарин Прокофий Васильевич

Отец ребёнка: Панарин Василий Устинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панарин Василий Устинович

Работа или профессия
Неизвестно