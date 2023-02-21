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Сеначин Прокопий Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Сеначин Никита Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Сеначин Михайло Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Сеначин Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1834

Дочь: Парасковья Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сеначина Авдотья

Смерть
Неизвестно