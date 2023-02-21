Сеначин Прокопий Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Сеначин Никита Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Сеначин Михайло Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1834
Дочь: Парасковья Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сеначина Авдотья
Смерть
Неизвестно