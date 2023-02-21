Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Безфамилии Андрей Яковлевич
Мать: Марина Максимовна
Бракосочетание
04.02.1876
Муж: Андрей Никифорович
Рождение ребёнка
04.11.1876 ст.
Дочь: Гусева Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Никифорович
Пучинино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно