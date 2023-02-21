Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Андреевна

Параскева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Безфамилии Андрей Яковлевич

Мать: Марина Максимовна

Бракосочетание
04.02.1876

Муж: Андрей Никифорович

Рождение ребёнка
04.11.1876 ст.

Дочь: Гусева Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Никифорович

Пучинино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно