Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Силович
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Степан Силович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Савичев Кирилл Степанович
Отец ребёнка: Степан Силович
Яковлевская 1-я, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Котова) Устинья Степановна
Отец ребёнка: Степан Силович
Смерть
1786