Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1748 и 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Силович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Савичев Макар Степанович

Отец ребёнка: Степан Силович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Савичев Кирилл Степанович

Отец ребёнка: Степан Силович

Яковлевская 1-я, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Котова) Устинья Степановна

Отец ребёнка: Степан Силович

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
1786
Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

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