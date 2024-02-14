Некрасов Николай Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Николай Устинович

Некрасов Николай Устинович

Место рождения

Казахская ССР, Кустанайская обл., Затобольский р-н

Дата рождения

23.07.1909

Дата смерти

27.02.1977

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1909

Отец: Некрасов Устин Ефимович

Мать: Некрасова (Фомина) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова (Солоха) Елена Антоновна

Военная награда
Неизвестно
Некрасов Николай Устинович ст. сержант Дата рождения __.__.1909 Место призыва Затобольский РВК, Казахская ССР, Кустанайская обл., Затобольский р-н Воинская часть 1133 гап 222 кабр 1 ДВФ ( 1133 гап, 22... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1934

Дочь: Некрасова (Некрасова) Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Некрасова (Солоха) Елена Антоновна

Рождение ребёнка
20.06.1937

Сын: Некрасов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Некрасова (Солоха) Елена Антоновна

Рождение ребёнка
07.12.1938

Сын: Некрасов Александр

Мать ребёнка: Некрасова (Солоха) Елена Антоновна

Смерть
27.02.1977
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.