Пискун (Хитрина) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискун (Хитрина) Анна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 15.03.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.03.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старостенко Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Пискун Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пискун Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Пискун Владимир Николаевич

Смерть
Неизвестно
Александрова Коса, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Александрова Коса, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область