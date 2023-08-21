Пискун (Хитрина) Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 15.03.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.03.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старостенко Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Пискун Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пискун Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Пискун Владимир Николаевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно