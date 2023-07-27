Ермоленко Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Вера Мартыновна

Отец ребёнка: Ермоленко Мартын Яковлевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Надежда Мартыновна

Отец ребёнка: Ермоленко Мартын Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермоленко Мартын Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно