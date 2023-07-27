Ермоленко Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Вера Мартыновна
Отец ребёнка: Ермоленко Мартын Яковлевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Надежда Мартыновна
Отец ребёнка: Ермоленко Мартын Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно