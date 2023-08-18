Шабанов Степан Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Шабанов Григорий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1812
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1844