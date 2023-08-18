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Шабанов Степан Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Шабанов Федор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Шабанов Григорий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1812
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости
Рождение ребёнка
1814

Сын: Шабанов Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабанова Ксения Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1844