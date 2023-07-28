Семенюк Никон Демьянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1899 ст.
Жениху 27 лет | Невесте 18 лет
Рождение ребёнка
25.12.1902 ст.
Сын: Семенюк Николай Никонович
Мать ребёнка: Семенюк Евгения Никитьевна
Рождение ребёнка
26.12.1904 ст.
Дочь: Семенюк София Никоновна
Мать ребёнка: Семенюк Евгения Никитьевна
Рождение ребёнка
09.06.1906 ст.
Мать ребёнка: Семенюк Евгения Никитьевна
Рождение ребёнка
23.10.1910 ст.
Дочь: Семенюк Анна Никоновна
Мать ребёнка: Семенюк Евгения Никитьевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно