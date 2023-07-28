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Семенюк Никон Демьянович

Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
08.11.1899 ст.

Жена: Семенюк Евгения Никитьевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 27 лет | Невесте 18 лет
Рождение ребёнка
25.12.1902 ст.

Сын: Семенюк Николай Никонович

Мать ребёнка: Семенюк Евгения Никитьевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
26.12.1904 ст.

Дочь: Семенюк София Никоновна

Мать ребёнка: Семенюк Евгения Никитьевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
09.06.1906 ст.

Сын: Семенюк Федор Никонович

Мать ребёнка: Семенюк Евгения Никитьевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
23.10.1910 ст.

Дочь: Семенюк Анна Никоновна

Мать ребёнка: Семенюк Евгения Никитьевна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно