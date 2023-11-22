Колганов Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1989
Отец: Пысин Сергей Николаевич
Мать: Колганова Нина Борисовна
Рождение ребёнка
09.06.2013
Мать ребёнка: Милицина Валерия Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.06.2015
Мать ребёнка: Милицина Валерия Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.07.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колганова Анастасия Юрьевна
Рождение ребёнка
08.09.2022
Мать ребёнка: Колганова Анастасия Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно