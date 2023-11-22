Колганов Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колганов Андрей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1989

Отец: Пысин Сергей Николаевич

Мать: Колганова Нина Борисовна

Рождение ребёнка
09.06.2013

Сын: Колганов Демид Андреевич

Мать ребёнка: Милицина Валерия Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.06.2015

Сын: Колганов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Милицина Валерия Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.07.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колганова Анастасия Юрьевна

Рождение ребёнка
08.09.2022

Сын: Колганов Борис Андреевич

Мать ребёнка: Колганова Анастасия Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колганова Анастасия Юрьевна

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