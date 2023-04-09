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Лебедев Вениамин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Николай

Мать: Лебедева Павла

Рождение ребёнка
13.12.1966

Дочь: Селянинова Татьяна Вениаминовна

Мать ребёнка: Лебедева Мария Карповна

Рождение ребёнка
13.03.1968

Сын: Лебедев Виктор Вениаминович

Мать ребёнка: Лебедева Мария Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Мария Карповна

Смерть
Неизвестно