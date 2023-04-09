Лебедев Вениамин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебедев Николай
Мать: Лебедева Павла
Рождение ребёнка
13.12.1966
Дочь: Селянинова Татьяна Вениаминовна
Мать ребёнка: Лебедева Мария Карповна
Рождение ребёнка
13.03.1968
Сын: Лебедев Виктор Вениаминович
Мать ребёнка: Лебедева Мария Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Мария Карповна
Смерть
Неизвестно