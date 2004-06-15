Николаев Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаев Виктор Иванович

Николаев Виктор Иванович

Место рождения

дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область

Дата рождения

12.08.1948

Дата смерти

15.06.2004

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1948

Отец: Николаев Иван Ефимович

Мать: Николаева Мария Андреевна

дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.06.2004
Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close