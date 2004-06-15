Николаев Виктор Иванович
Место рождениядер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Дата рождения12.08.1948
Дата смерти15.06.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1948
Отец: Николаев Иван Ефимович
дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.06.2004
Москва