Сухарев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Сухарев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1918
Дочь: Цветкова Анна
Мать ребёнка: Сухарева Апполинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухарев Георгий
Мать ребёнка: Сухарева Апполинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухарев Федор
Мать ребёнка: Сухарева Апполинария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухарева Апполинария
Смерть
Неизвестно