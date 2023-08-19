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Сухарев Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Сухарев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1918

Дочь: Цветкова Анна

Мать ребёнка: Сухарева Апполинария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухарев Георгий

Мать ребёнка: Сухарева Апполинария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухарев Федор

Мать ребёнка: Сухарева Апполинария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухарева Апполинария

Смерть
Неизвестно