Лобашев Вадим Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1967
Дата смерти29.04.2023
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1967
Отец: Лобашев Игорь
Мать: Лобашева Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
20.07.1989
Дочь: Лобашева Екатерина Вадимовна
Мать ребёнка: Лобашева Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобашева Светлана Вадимовна
Мать ребёнка: Лобашева Татьяна Михайловна
Смерть
29.04.2023