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Лобашев Вадим Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1967

Дата смерти

29.04.2023

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1967

Отец: Лобашев Игорь

Мать: Лобашева Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
20.07.1989

Дочь: Лобашева Екатерина Вадимовна

Мать ребёнка: Лобашева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобашева Светлана Вадимовна

Мать ребёнка: Лобашева Татьяна Михайловна

Смерть
29.04.2023