Зискин Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зискин Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Сын: Зискин Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Вильскер Раиса Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вильскер Раиса Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вильскер Раиса Давыдовна

Смерть
Неизвестно