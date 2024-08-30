Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

1799 г.р.
Около 1802 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1809 г.р.
1809 г.р.
Около 1813 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Ильин

Рождение ребёнка
1799

Сын: Евдоким Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Парфний Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Василий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Кочетков Хрисанф Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Иаков Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Около ?.11.1813 ст.

Дочь: Праскева Андреева

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Петр Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Смерть
Неизвестно

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