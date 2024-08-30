Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Ильин
Рождение ребёнка
1799
Сын: Евдоким Андреев
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Парфний Андреев
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Василий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Рождение ребёнка
1809 ст.
Сын: Иаков Андреев
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Рождение ребёнка
Около ?.11.1813 ст.
Дочь: Праскева Андреева
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Петр Андреев
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Смерть
Неизвестно