Эльфик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эльфик

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

2005 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.2017

Отец: не указан

Мать: Першина Наталья Сергеевна