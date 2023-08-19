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Иваницкий Алексей Геннадьевич

Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

27.03.1973

Пол

Мужской

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1973

Отец: Иваницкий Геннадий Константинович

Мать: Иваницкая Галина

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
10.09.1994

Жена: Иваницкая Юлия Викторовна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
01.04.1995

Дочь: Иваницкая Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Иваницкая Юлия Викторовна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
18.12.2002

Дочь: Иваницкая Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Иваницкая Юлия Викторовна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
19.09.2011

Дочь: Иваницкая Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Иваницкая Юлия Викторовна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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