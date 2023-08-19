Иваницкий Алексей Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения27.03.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1973
Бракосочетание
10.09.1994
Рождение ребёнка
01.04.1995
Дочь: Иваницкая Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Иваницкая Юлия Викторовна
Рождение ребёнка
18.12.2002
Дочь: Иваницкая Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Иваницкая Юлия Викторовна
Рождение ребёнка
19.09.2011
Дочь: Иваницкая Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Иваницкая Юлия Викторовна