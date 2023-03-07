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Алексей Федоров

Место рождения

поч. Белый ключ, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

После 1785

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1758 г.р.

Дети

Не указаны

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ПЗ
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Место
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Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Белый ключ, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1785 ст.

Жена: Парасковья Ерофеева

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Белый ключ, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1785