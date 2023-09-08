Екатерина Капитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Капитонова

Екатерина Капитонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1912 ст.

Сын: Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий Петрович

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close