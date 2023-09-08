Екатерина Капитонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1912 ст.
Сын: Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Георгий Петрович
Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Георгий Петрович
Смерть
Неизвестно