Партем (Писаренко) Наталья Викторовна
Место рождения
Дата рождения23.12.1955
Дата смерти30.11.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1955
Образование
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Калининградский государственный университет, высшее историческое
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
директор Васильковской средней школы
Рождение ребёнка
02.12.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.11.2014