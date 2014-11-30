Партем (Писаренко) Наталья Викторовна 23.12.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Партем (Писаренко) Наталья Викторовна

Место рождения

Фрунзенское, Правдинский, Калининградская область

Дата рождения

23.12.1955

Дата смерти

30.11.2014

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1955

Отец: Писаренко Виктор Андреевич

Мать: Писаренко (Швайба) Татьяна Терентьевна

Фрунзенское, Правдинский, Калининградская область
Образование
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Калининградский государственный университет, высшее историческое
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
директор Васильковской средней школы
Рождение ребёнка
02.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.11.2014

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