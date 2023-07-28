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Кунцевич Александр Алексеевич

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Место рождения

Подгайщина, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

05.04.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгайщина, Оршанский район, Витебская область
Призыв на военную службу
03.11.1939
Орша, Оршанский район, Витебская область
Военная награда
20.04.1945
Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Вены»
Демобилизация
10.07.1946
Смерть
Неизвестно