Кунцевич Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения05.04.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
03.11.1939
Орша, Оршанский район, Витебская область
Военная награда
20.04.1945
Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
09.06.1945
Медаль «За взятие Вены»
Демобилизация
10.07.1946
Смерть
Неизвестно