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Колесников Петр Яковлевич

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Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

05.02.1898

Дата смерти

02.06.1977

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.06.1922

Сын: Колесников Иван Петрович

Мать ребёнка: Колесникова Наталья Филипповна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.07.1924

Сын: Колесников Михаил Петрович

Мать ребёнка: Колесникова Наталья Филипповна

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.07.1930

Дочь: Нестеренко Лидия Петровна

Мать ребёнка: Колесникова Наталья Филипповна

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
02.06.1977
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край