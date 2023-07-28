Колесников Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения05.02.1898
Дата смерти02.06.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1922
Мать ребёнка: Колесникова Наталья Филипповна
Рождение ребёнка
05.07.1924
Сын: Колесников Михаил Петрович
Мать ребёнка: Колесникова Наталья Филипповна
Рождение ребёнка
01.07.1930
Дочь: Нестеренко Лидия Петровна
Мать ребёнка: Колесникова Наталья Филипповна
Смерть
02.06.1977
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край