Полунина Пераскева Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунина Пераскева Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1908 ст.

Дочь: Полунина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Полунин Дмитрий Гордеевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полунин Дмитрий Гордеевич

Смерть
Неизвестно