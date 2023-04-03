Яровая (Бокачёва) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯровая (Бокачёва) Наталья Алексеевна

Яровая (Бокачёва) Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1984

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1984

Отец: Бокачёв Алексей Кузьмич

Мать: Бокачёва Юлия