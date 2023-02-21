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Елена Анатольевна
Елена Анатольевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Анатолий
Мать
Наталья
Дети
Аркадий
София
Добавил:
ИМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Анатолий
Мать:
Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Аркадий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
София
Отец ребёнка: не указан
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