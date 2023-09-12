Малюгин Виктор Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюгин Виктор Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1954

Отец: Малюгин Герасим Яковлевич

Мать: Малюгина Серафима Григорьевна

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