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Малюгин Виктор Герасимович
Малюгин Виктор Герасимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.07.1954
Пол
Мужской
Отец
Малюгин Герасим Яковлевич
1914 г.р.
Мать
Малюгина Серафима Григорьевна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1954
Отец:
Малюгин Герасим Яковлевич
Мать:
Малюгина Серафима Григорьевна
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