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Терёхина Татьяна Павловна
Терёхина Татьяна Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Пол
Женский
Отец
Теляков Павел Васильевич
1910 г.р.
Мать
Телякова Наталья Семёновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Теляков Павел Васильевич
Мать:
Телякова Наталья Семёновна
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