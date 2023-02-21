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Терёхина Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Теляков Павел Васильевич

Мать: Телякова Наталья Семёновна