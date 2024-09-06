Анисим Меркулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисим Меркулович

Место рождения

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1712 г.р.

Мать

Вычислено 1722 г.р.

Жена

Вычислено 1741 г.р.

Дети

Вычислено 1772 г.р.
Вычислено 1776 г.р.
1781 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743

Отец: Меркул Филиппович

Мать: Степанида Емельяновна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Матвеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1772

Дочь: Анисья Анисимовна

Мать ребёнка: Федора Матвеевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1776

Сын: Иван Анисимович

Мать ребёнка: Федора Матвеевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агриппина Анисимовна

Мать ребёнка: Федора Матвеевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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