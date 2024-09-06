Анисим Меркулович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743
Отец: Меркул Филиппович
Мать: Степанида Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Матвеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1772
Дочь: Анисья Анисимовна
Мать ребёнка: Федора Матвеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1776
Сын: Иван Анисимович
Мать ребёнка: Федора Матвеевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агриппина Анисимовна
Мать ребёнка: Федора Матвеевна
Смерть
Неизвестно