Наумова (Ларина) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Ларина) Мария Александровна

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

09.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1960

Отец: Беляков Герман Алексеевич

Мать: Белякова Зинаида Ивановна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.11.1982

Сын: Наумов Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Наумов Евгений Павлович

Бронницы, Бронницы, Московская область
Рождение ребёнка
30.04.1986

Дочь: Шабунина Анастасия Евгеньевна

Отец ребёнка: Наумов Евгений Павлович

Талдом, Талдомский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Евгений Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область