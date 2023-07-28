Наумова (Ларина) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения09.05.1960
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1960
Рождение ребёнка
12.11.1982
Отец ребёнка: Наумов Евгений Павлович
Бронницы, Бронницы, Московская область
Рождение ребёнка
30.04.1986
Дочь: Шабунина Анастасия Евгеньевна
Отец ребёнка: Наумов Евгений Павлович
Талдом, Талдомский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область