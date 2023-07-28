Чиркова (Перевозчикова) Агафья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧиркова (Перевозчикова) Агафья Федорова

Чиркова (Перевозчикова) Агафья Федорова

Место рождения

Яровищинская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1698 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Перевозчиков Федор Родионов

Мать: не указана

Яровищинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1721 и 1723

Сын: Чирков Фадей Ефимов

Отец ребёнка: Чирков Ефим Козьмин

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Чермных Марья Ефимова

Отец ребёнка: Чирков Ефим Козьмин

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Чирков Василий Ефимов

Отец ребёнка: Чирков Ефим Козьмин

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирков Ефим Козьмин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния