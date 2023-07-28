Чиркова (Перевозчикова) Агафья Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: Перевозчиков Федор Родионов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1721 и 1723
Сын: Чирков Фадей Ефимов
Отец ребёнка: Чирков Ефим Козьмин
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Чермных Марья Ефимова
Отец ребёнка: Чирков Ефим Козьмин
Рождение ребёнка
Около 1739
Отец ребёнка: Чирков Ефим Козьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чирков Ефим Козьмин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762