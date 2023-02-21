Мой Вахромей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мой Вахромей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1663

Дочь: Моя Васса Вахромеева

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Васса Вахромеева, вдова 75=1663 ИВ-1739-1760 Вассы нет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасий Вахромеев

Мать ребёнка: не указана

Не факт, что отец Афанасия - Вахрамей. ИВ-1738: Помянутого Леонтия тётка вдова Васса Вахромеева (по отцу или по матери? пока записала по отцу.)