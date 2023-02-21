Мой Вахромей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1663
Дочь: Моя Васса Вахромеева
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Васса Вахромеева, вдова 75=1663 ИВ-1739-1760 Вассы нет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасий Вахромеев
Мать ребёнка: не указана
Не факт, что отец Афанасия - Вахрамей. ИВ-1738: Помянутого Леонтия тётка вдова Васса Вахромеева (по отцу или по матери? пока записала по отцу.)