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(Голева) Федосья Назаровна
(Голева) Федосья Назаровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1804
Пол
Женский
Отец
Голев Назар Васильевич
Около 1787 г.р.
Мать
(Голева) Анна
Около 1768 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Около 1804
Отец:
Голев Назар Васильевич
Мать:
Анна
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