Марья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Никита Петров
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ольга Никитина
Отец ребёнка: Никита Петров
Рождение ребёнка
1835
Сын: Василий Никитин
Отец ребёнка: Никита Петров
Рождение ребёнка
1840
Сын: Головин Александр Никитин
Отец ребёнка: Никита Петров
Рождение ребёнка
1845
Сын: Головин Пётр Никитин
Отец ребёнка: Никита Петров
Место жительства
1858
56
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Петров
Смерть
Неизвестно