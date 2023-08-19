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Талан Никита Филлипович

Место рождения

Николаевка

Дата рождения

21.09.1838 ст.

Дата смерти

24.11.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1838 ст.

Отец: Талан Филипп Емельянович

Мать: Талан Марфа Трофимовна

Рождение ребёнка
18.06.1877 ст.

Дочь: Анна Никитишна

Мать ребёнка: Талан Зиновия Иосифовна

Рождение ребёнка
23.02.1880 ст.

Дочь: Агафья Никитишна

Мать ребёнка: Талан Зиновия Иосифовна

Рождение ребёнка
23.02.1880 ст.

Сын: Талан Тимофей Никитич

Мать ребёнка: Талан Зиновия Иосифовна

Смерть
24.11.1911 ст.
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