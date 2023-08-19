Талан Никита Филлипович
Место рождения
Дата рождения21.09.1838 ст.
Дата смерти24.11.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1838 ст.
Отец: Талан Филипп Емельянович
Мать: Талан Марфа Трофимовна
Рождение ребёнка
18.06.1877 ст.
Дочь: Анна Никитишна
Мать ребёнка: Талан Зиновия Иосифовна
Рождение ребёнка
23.02.1880 ст.
Дочь: Агафья Никитишна
Мать ребёнка: Талан Зиновия Иосифовна
Рождение ребёнка
23.02.1880 ст.
Мать ребёнка: Талан Зиновия Иосифовна
Смерть
24.11.1911 ст.