Ягодина Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1920
Дата смерти20.02.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ягодин Илья Филиппович
Рождение ребёнка
30.04.1979
Дочь: Ягодина Ксения Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
20.02.1992