Ягодина Евдокия Михайловна 07.09.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ягодина Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1920

Дата смерти

20.02.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1979 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ягодин Илья Филиппович

Рождение ребёнка
30.04.1979

Дочь: Ягодина Ксения Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
20.02.1992

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