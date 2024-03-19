Мутилин Вадим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
18.09.2009
Дочь: Мутилина Виктория Вадимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.02.2018
Дочь: Мутилина Анна Вадимовна
Мать ребёнка: Лебедева Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
29.01.2021
Дочь: Мутилина Мария Вадимовна
Мать ребёнка: Лебедева Юлия Николаевна