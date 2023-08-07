Михаил Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Лаврентий Степанович
Мать: Марфа Даниловна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Агафья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Агафья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Соломея Михайловна
Мать ребёнка: Агафья Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Кондратьевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно