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Михаил Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Лаврентий Степанович

Мать: Марфа Даниловна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Агафья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Агафья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Соломея Михайловна

Мать ребёнка: Агафья Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Кондратьевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно