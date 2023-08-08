Карелин Константин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелин Константин Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1994 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карелин Андрей

Мать: Берендеева Наталья Петровна