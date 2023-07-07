Нестеренко (Николаенкова) Пераскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестеренко (Николаенкова) Пераскева

Нестеренко (Николаенкова) Пераскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Николаенков Иосиф

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1856

Муж: Нестеренко Василий

Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/search/ark:/61903/1:1:6VTJ-RPKV
Рождение ребёнка
21.12.1858

Дочь: Анисия

Отец ребёнка: Нестеренко Василий

Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VT6-C6FD
Рождение ребёнка
01.01.1862

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Нестеренко Василий

Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VT6-9FLJ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеренко Николай

Отец ребёнка: Нестеренко Василий

Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XC9-SWGW
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеренко Иоаким

Отец ребёнка: Нестеренко Василий

Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VT6-HGX9
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестеренко Павел

Отец ребёнка: Нестеренко Василий

Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VT8-VNB5
Смерть
Неизвестно