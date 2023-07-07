Нестеренко (Николаенкова) Пераскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Николаенков Иосиф
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1856
Муж: Нестеренко Василий
Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/search/ark:/61903/1:1:6VTJ-RPKV
Рождение ребёнка
21.12.1858
Дочь: Анисия
Отец ребёнка: Нестеренко Василий
Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VT6-C6FD
Рождение ребёнка
01.01.1862
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Нестеренко Василий
Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VT6-9FLJ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеренко Николай
Отец ребёнка: Нестеренко Василий
Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XC9-SWGW
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеренко Иоаким
Отец ребёнка: Нестеренко Василий
Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VT6-HGX9
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нестеренко Павел
Отец ребёнка: Нестеренко Василий
Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VT8-VNB5
Смерть
Неизвестно