Богданов Гайнетдин Хуснутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти08.03.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Зулейха
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Сын: Богданов Имаметдин Гайнетдинович
Мать ребёнка: Богданова Зулейха
Рождение ребёнка
27.08.1896
Сын: Богданов Аглетдин Гайнетдинович
Мать ребёнка: Богданова Зулейха
Рождение ребёнка
10.04.1898
Сын: Богданов Тимербай Гайнетдинович
Мать ребёнка: Богданова Зулейха
Рождение ребёнка
05.10.1900
Сын: Богданов Гайнетдин Гайнетдинович
Мать ребёнка: Богданова Зулейха
Смерть
08.03.1920