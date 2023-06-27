Кареева, Бухлаева Варвара Ксенафонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кареева, Бухлаева Варвара Ксенафонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1889

Сын: Бухлаев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Бухлаев Иван Кузьмич

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1891

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Бухлаев Иван Кузьмич

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.03.1896

Сын: Бухлаев Василий Иванович

Отец ребёнка: Бухлаев Иван Кузьмич

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухлаев Иван Кузьмич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно