Кареева, Бухлаева Варвара Ксенафонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1889
Отец ребёнка: Бухлаев Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
16.02.1891
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Бухлаев Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
15.03.1896
Отец ребёнка: Бухлаев Иван Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухлаев Иван Кузьмич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно