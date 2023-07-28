Шутова (Коршунова) Анна Семёнова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
взятая Сунской вотчины из деревни Воронской, монастырская
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Шутов Никита Фролов
Отец ребёнка: Шутов Фрол Семёнов
Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1763
Муж: Шутов Фрол Семёнов
Смерть
Неизвестно