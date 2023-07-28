Шутова (Коршунова) Анна Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (Коршунова) Анна Семёнова

Место рождения

Воронская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронская, Нолинский уезд, Вятская губерния
взятая Сунской вотчины из деревни Воронской, монастырская
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Шутов Никита Фролов

Отец ребёнка: Шутов Фрол Семёнов

Новинское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1763

Муж: Шутов Фрол Семёнов

Смерть
Неизвестно