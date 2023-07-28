Шуваев Егор Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШуваев Егор Павлов

Шуваев Егор Павлов

Место рождения

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Шуваев Павел Фёдоров

Мать: ?

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анна Егорова

Мать ребёнка: Шуваева Евдокия Михайлова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Шуваев Сергей Егоров

Мать ребёнка: Шуваева Евдокия Михайлова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
8 семья
Рождение ребёнка
28.01.1868

Сын: Никита Егоров

Мать ребёнка: Шуваева Евдокия Михайлова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуваева Евдокия Михайлова

Смерть
Неизвестно