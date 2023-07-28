Шуваев Егор Павлов
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Шуваев Павел Фёдоров
Мать: ?
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анна Егорова
Мать ребёнка: Шуваева Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Шуваев Сергей Егоров
Мать ребёнка: Шуваева Евдокия Михайлова
Место жительства
1857
8 семья
Рождение ребёнка
28.01.1868
Сын: Никита Егоров
Мать ребёнка: Шуваева Евдокия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно