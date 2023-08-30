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(Желнина) Феодора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1870

Пол

Женский

Отец

1826 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1870

Отец: Желнин Ефрем Прокопьев

Мать: Дарья Родионова

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