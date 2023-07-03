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Елисеев Иуда Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елисеев Артемий Прокопьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1894 ст.

Сын: Елисеев Николай Иудович

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Елисеев Николай Иудович Елисеев Николай Иудович, родился 9 мая 1894 г. в с. Сарса Бирского уезда Уфимской губ.; сословие – крестьянин, вероисповедание – православный, национальность – русский. Образов... Показать все
Рождение ребёнка
02.09.1895 ст.

Дочь: Елисеева Раиса Иудовна

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Уволенный в запас гвардии рядовой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Наталия Пароскиева

Смерть
Неизвестно