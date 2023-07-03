Елисеев Иуда Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елисеев Артемий Прокопьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1894 ст.
Мать ребёнка: не указана
Елисеев Николай Иудович Елисеев Николай Иудович, родился 9 мая 1894 г. в с. Сарса Бирского уезда Уфимской губ.; сословие – крестьянин, вероисповедание – православный, национальность – русский. Образов... Показать все
Рождение ребёнка
02.09.1895 ст.
Дочь: Елисеева Раиса Иудовна
Мать ребёнка: не указана
Уволенный в запас гвардии рядовой
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно