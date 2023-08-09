Суховерх (Скороход) Анастасия Демьяновна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти14.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Скороход Демьян Федорович
Мать: Скороход Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1931
Дочь: Петрович Раиса Константиновна
Отец ребёнка: Суховерх Константин Степанович
По документам родилась в Песочном
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1983