Суховерх (Скороход) Анастасия Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суховерх (Скороход) Анастасия Демьяновна

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Место рождения

Песочное, Копыльский район, Минская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

14.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Скороход Демьян Федорович

Мать: Скороход Анна Ивановна

Песочное, Копыльский район, Минская область
Рождение ребёнка
19.08.1931

Дочь: Петрович Раиса Константиновна

Отец ребёнка: Суховерх Константин Степанович

По документам родилась в Песочном
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астрейко Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суховерх Константин Степанович

Смерть
14.12.1983
Песочное, Копыльский район, Минская область