Dotson Dillingham
Место рожденияKeowee, South Carolina
Дата рождения10.06.1777
Дата смерти05.05.1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Keowee, South Carolina
Рождение ребёнка
06.01.1811
Дочь: Williams Elizabeth
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.05.1859
Allen, Kentucky
Похороны
Неизвестно
Shady Grove cemetery, Allen County, Kentucky