Dotson Dillingham — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dotson Dillingham

Место рождения

Keowee, South Carolina

Дата рождения

10.06.1777

Дата смерти

05.05.1859

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Keowee, South Carolina
Рождение ребёнка
06.01.1811

Дочь: Williams Elizabeth

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.05.1859
Allen, Kentucky
Похороны
Неизвестно
Shady Grove cemetery, Allen County, Kentucky