Петрищев Иван Зиновьевич
Место рожденияКурская губерния, Тимский уезд
Дата рождения1859
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губерния, Тимский уезд
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Жилина Вера Ивановна
Мать ребёнка: Петрищева Васса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрищева Васса Ивановна
Смерть
После 1897