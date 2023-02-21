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Петрищев Иван Зиновьевич

Место рождения

Курская губерния, Тимский уезд

Дата рождения

1859

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерния, Тимский уезд
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Жилина Вера Ивановна

Мать ребёнка: Петрищева Васса Ивановна

Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрищева Васса Ивановна

Смерть
После 1897
Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область