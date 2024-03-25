Беспалко (Слезко) Ульяна Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеспалко (Слезко) Ульяна Тарасовна

Беспалко (Слезко) Ульяна Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Слёзко Тарас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1942

Дочь: Филькова Анна Потаповна

Отец ребёнка: Беспалко Потап

Орловка, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалко Василий Потапович

Отец ребёнка: Беспалко Потап

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалко Михаил Потапович

Отец ребёнка: Беспалко Потап

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалко Яков Потапович

Отец ребёнка: Беспалко Потап

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варавина Аксинья Потаповна

Отец ребёнка: Беспалко Потап

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пирогова Екатерина Потаповна

Отец ребёнка: Беспалко Потап

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болдырева Вера Потаповна

Отец ребёнка: Беспалко Потап

Смерть
1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close