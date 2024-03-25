Беспалко (Слезко) Ульяна Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1983
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Слёзко Тарас
Рождение ребёнка
19.05.1942
Дочь: Филькова Анна Потаповна
Отец ребёнка: Беспалко Потап
Орловка, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалко Василий Потапович
Отец ребёнка: Беспалко Потап
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалко Михаил Потапович
Отец ребёнка: Беспалко Потап
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беспалко Потап
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варавина Аксинья Потаповна
Отец ребёнка: Беспалко Потап
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пирогова Екатерина Потаповна
Отец ребёнка: Беспалко Потап
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болдырева Вера Потаповна
Отец ребёнка: Беспалко Потап
Смерть
1983